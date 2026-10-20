Kütahya Şaphane'de jandarma operasyonunda 960 litre kaçak şarap ele geçirildi

Kütahya Şaphane'de jandarma operasyonunda 960 litre kaçak şarap ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya'nın Şaphane ilçesinde jandarmanın düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 960 litre bandrolsüz kaçak şarap ele geçirildi. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kütahya'nın Şaphane ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 960 litre bandrolsüz kaçak şarap ele geçirildi.
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Şaphane ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 960 litre bandrolsüz kaçak şarap ele geçirildi.
Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.