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Kütahya Şaphane'de jandarma operasyonunda 960 litre kaçak şarap ele geçirildi

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Kütahya Şaphane'de jandarma operasyonunda 960 litre kaçak şarap ele geçirildi
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Kütahya'nın Şaphane ilçesinde jandarmanın düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 960 litre bandrolsüz kaçak şarap ele geçirildi. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 960 litre bandrolsüz kaçak şarap ele geçirildi.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Şaphane ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 960 litre bandrolsüz kaçak şarap ele geçirildi.

Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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