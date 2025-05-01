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Kütahya'nın Yemişli Köyü: Depremler Sonrası Halk Evlerine Giremedi

Kütahya'nın Yemişli Köyü: Depremler Sonrası Halk Evlerine Giremedi
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25 Nisan'da meydana gelen 4,5 ve 4,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Simav ilçesinin Yemişli köyünde halk, artçı sarsıntılar nedeniyle evlerine girmekten çekiniyor ve çadır talep ediyor.

25 Nisan tarihine meydana gelen 4,5 ve 4,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından artçı sarsıntıların sürdüğü Kütahya'nın Simav ilçesi Yemişli köyünde halk evlerine girmekten çekiniyor.

Simav ilçesindeki depremlerin adeta merkez üssü haline gelen ilçeye 17 kilometre uzaklıktaki 1050 nüfuslu Yemişli köyünde gece gündüz devam eden artçı sarsıntılar yüzünden korkularından evlerine giremeyen köy halkı devletten çadır istiyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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