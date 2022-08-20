Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kütahya haberi | Çavdarhisar İlcikören köyüne Devlet-vatandaş işbirliğiyle köye yangın söndürme tankeri

Kütahya haberi | Çavdarhisar İlcikören köyüne Devlet-vatandaş işbirliğiyle köye yangın söndürme tankeri

3. Sayfa Haberleri

Kütahya bölgesinden gelen habere göre Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesi İlcikören köyüne devlet-vatandaş işbirliğiyle yangın söndürme tankeri alındı.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesi İlcikören köyüne devlet-vatandaş işbirliğiyle yangın söndürme tankeri alındı.

Çavdarhisar Kaymakamı Metin Korkmaz, İl Genel Meclis Üyeleri Hüseyin Yıldız, Davut Karakurt ve İlçe Jandarma Komutanı, Ziraat Odası Başkanı ile beraber Orman Yangınlarıyla Mücadele çerçevesinde alımı yapılan Yangın Söndürme Tankerini İlcikören köyüne teslim etti.

Köy Muhtarı İhsan Şahin, yaklaşık 75 bin TL'ye mal olan 2,5 tonluk yangın söndürme tankerinin maliyetinin 30 bin lirasını köylülerin, kalanını ise Çavdarhisar Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin karşıladığını söyledi.

Muhtar Şahin, yangın söndürme tankeri alımına katkıda bulunan Kaymakamlık Köylere Hizmet Götürme Birliğine ve hayırsever köy halkına teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çavdarhisar Hisarcık Kütahya 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title