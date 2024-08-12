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Kütahya'da Orman ve Ziraat Yangınları

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Kütahya merkez Gültepe Mahallesi'nde ve Çavdarhisar ilçesinde çıkan yangınlarda yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü. İki yangına da müdahale edilerek kontrol altına alındı.

Kütahya merkez Gültepe Mahallesi'nde ve Çavdarhisar ilçesinde çıkan orman ve ziraat yangınlarında yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Çavdarhisar ilçesi İlcikören köyünde saat 15.20'de çıkan yangına 15.30'da ilk müdahale yapıldı. 4 ilk müdahale aracı, 4 arazöz, 1 su ikmal aracı, 3 hizmet aracı, 1 helikopter ve 36 personel ile müdahale edilen yangın saat 18.30'da söndürüldü.

Kütahya'nın merkez Gültepe Mahallesi'nde saat 16.00'da çıkan yangına da saat 16.10'da müdahale edildi. 6 arazöz, 3 su ikmal aracı, 5 ilk müdahale aracı, 8 hizmet aracı, 4 itfaiye, 1 helikopter, 1 dozer ve 110 personelin müdahale ettiği yangın saat 18.30'da kontrol altına alındı.

Çavdarhisar'da çıkan yangında 1 hektar ormanlık alan, Gültepe Mahallesi'nde çıkan yangında ise 0,6 hektar ormanlık alan ve 0,75 hektar ziraat arazisi zarar gördü. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çavdarhisar 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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