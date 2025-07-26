Kütahya'da Kenevir Operasyonu: 2 Gözaltı

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gediz ve Şaphane ilçelerinde yapılan operasyonlarda bir miktar kenevir bitkisi ve kenevir tohumu ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca il genelinde uyuşturucu suçları ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar neticesinde, Gediz ve Şaphane ilçelerinde yapılan operasyonlarda, bir miktar kenevir bitkisi ve kenevir tohumu ele geçirildi.

Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen ve gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA