Kütahya’da Kaçakçılık Operasyonu: Bandrolsüz Tütün ve Sigara Kağıdı Ele Geçirildi
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı, Simav ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonda bandrolsüz 2 bin 997 makaron, 108 paket yaprak sigara kağıdı ve 712 gram tütün ele geçirdi. Olayla bağlantılı bir şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde kaçakçılık suçlarına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Simav ilçesi Yeniköy Köyü'nde bir aracı durdurarak arama gerçekleştirdi.
Yapılan aramada, 2 bin 997 adet içi doldurulmuş bandrolsüz makaron, 108 paket bandrolsüz yaprak sigara kağıdı, 712 gram kıyılmış bandrolsüz tütün ele geçirildi.
Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 1 şüpheli hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA