Kütahya'da Hemzemin Geçitte Akülü Araç Devrildi
Kütahya'da Osman Gazi Mahallesi'nde hemzemin geçitten geçerken akülü aracı devrilen 26 yaşındaki Ahmet A. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı.
Edinilen bilgilere göre, Osman Gazi Mahallesi Ahmet Derin Caddesi üzerinde hemzemin geçitten geçtiği sırada akülü aracı devrilen Ahmet A. (26), yaralandı. İhbar üzerine olay yerine trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ahmet A., ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Akülü araç ise, Ahmet A.'nın kardeşine teslim edildi. - KÜTAHYA