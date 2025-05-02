Kütahya'da Depremler Köylüleri Tedirgin Ediyor

Kütahya'da Depremler Köylüleri Tedirgin Ediyor
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Simav ilçesine bağlı Yemişli köyünde devam eden artçı sarsıntılar nedeniyle köylüler evlerine girmekten çekinirken, bazıları geçici barınaklar kurmak zorunda kaldı.

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Yemişli köyünde, 25 Nisan 2025'ten bu yana devam eden artçı sarsıntılar köylüleri tedirgin ediyor.

Bugün saat 15.51'de meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki deprem sonrası bir evde çatlaklar oluşurken, köylüler evlerine girmekten çekinir hale geldi.

Yaklaşık bir haftadır süren sarsıntılar nedeniyle bazı Yemişli köylüleri, ahşap malzemelerden, çadır bezlerinden ya da traktör römorklarının üzerini kapatarak kendilerine geçici barınaklar kurdu. Köylüler, can güvenliklerinden endişe ettiklerini ifade ediyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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