Kütahya'da cam silerken 3. kattan düşen genç kadın hayatını kaybetti

Kütahya'da 3. kattaki evde cam silerken beton zemine düşen kadın, bir haftadır tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kütahya'da 3. kattaki evde cam silerken beton zemine düşen kadın, bir haftadır tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 28 yaşındaki Hayriye Öztürk, geçtiğimiz hafta 3 katlı evin camını sildiği sırada dengesini kaybedip beton zemine düşerek ağır yaralandı. Ambulansla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Öztürk, bir haftadır verdiği yaşam savaşını kaybetti. 2 çocuk annesi Öztürk, dualarla gözyaşları arasında toprağa verildi. - KÜTAHYA