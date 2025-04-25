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Kütahya'da 4,6 Büyüklüğünde Deprem, Eğitime Ara Verildi

Kütahya'da 4,6 Büyüklüğünde Deprem, Eğitime Ara Verildi
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Simav ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından okullar tahliye edilerek eğitime 1 gün ara verildi. AFAD'ın açıklamasına göre, depremin merkezi Yemişli Köyü olarak belirlendi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından okullar tahliye edildi, eğitime ara verildi.

Afad tarafından yapılan açıklamaya göre, sabah saat 10.20'de merkez üssü Simav ilçesinin Yemişli Köyü olan 4,6 büyüklüğündeki yeni depremin 12,17 kilometre derinlikte olduğu belirtildi. Simav ilçesinde güvenlik nedeniyle okullardaki öğrencilerin tahliye edildiği öğrenilirken, eğitime 1 gün ara verildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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