Kütahya'da 4.5 büyüklüğünde deprem

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Kütahya'da 4,5 Büyüklüğünde Deprem

Kütahya'da 4,5 Büyüklüğünde Deprem
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Simav ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Yemişli köyü. Deprem, çevre il ve ilçelerde hissedildi ancak can ve mal kaybı yaşanmadı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, sabah saat 07.23'te merkez üssü Simav ilçesinin Yemişli köyü olan 4,5 büyüklüğündeki depremin 8,81 kilometre derinlikte olduğu belirtildi. Çevre il ve ilçelerde de hissedilen deprem halk arasında kısa süreli paniğe neden oldu.

Kütahya Valisi Musa Işın, depremde herhangi bir can ve mal kaybının olmadığını açıkladı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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