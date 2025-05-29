Kuşadası'nda Yaban Domuzu Besleyenlere Cezalar Kesildi

Kuşadası'nda Yaban Domuzu Besleyenlere Cezalar Kesildi
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Kuşadası Kaymakamlığı tarafından yayımlanan yasak kararı sonrası yapılan denetimlerde, yaban domuzu besleyen 3 kişiye toplam 20 bin 769 TL ceza uygulandı. Denetimler, Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu kararları doğrultusunda gerçekleştirildi.

Kuşadası Kaymakamlığı tarafından yayımlanan yasak kararının ardından yürütülen denetimlerde, yaban domuzu beslediği tespit edilen 3 kişiye toplamda 20 bin 769 TL idari para cezası kesildi.

Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu kararları doğrultusunda alınan yasak, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na dayandırılarak yürürlüğe girmişti. Denetimler bugün İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kadınlar Denizi ve Soğucak Mahalleleri'nde gerçekleştirildi. Sahada yapılan gözlemler ve vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda, 3 kişinin yaban domuzlarını evcil hayvan gibi düzenli şekilde beslediği belirlendi.

Her bir kişiye 6 bin 923 TL olmak üzere toplam 20 bin 769 TL para cezası uygulanırken, ilgili adreslerde tutanak tutuldu. Yetkililer, benzer ihlallerin önüne geçmek amacıyla denetimlerin artırılarak süreceğini bildirdi.

Yasak kararına göre, yaban domuzlarının yerleşim yerlerine çekilmesine neden olacak herhangi bir besleme faaliyeti yasak kapsamına giriyor. Karar geçtiğimiz hafta Kuşadası Kaymakamlığı'nın resmi kanallarından duyurulmuştu.

İlçede son dönemde yaban domuzu popülasyonunun artması ve bazı mahallelerde gündüz saatlerinde görülmeye başlaması, ilgili kurumları harekete geçirmişti. Ekiplerin, özellikle kırsal ve ormanlık alanlara yakın bölgelerdeki kamera kayıtları ve yerel ihbarlar doğrultusunda kontrollerini sürdüreceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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