Kurban Bayramı'nda Acemi Kasaplar Hastanelik Oldu

Kurban Bayramı'nda Acemi Kasaplar Hastanelik Oldu
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Malatya'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesimi sırasında kendini yaralayan acemi kasaplar hastanelik oldu. Acil servise başvuran yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Malatya'da acemi kasaplar hastanelik oldu

MALATYA - Malatya'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde, kurban kesimi sırasında kendini yaralayan çok sayıda acemi kasap hastanelerin acil servislerine başvurdu.

Kurban Bayramı namazının ardından Malatya'da kurbanlıklarını kesmek isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren kesim alanlarında yoğunluk oluşturdu. Ancak her yıl olduğu gibi bu bayramda da acemi kasaplar, kesim sırasında yaşadıkları kazalarla hastanelik oldu.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne başvuran vatandaşlardan bazıları hayvanın üzerlerine devrilmesi sonucu, bazıları ise bıçakla el, kol ve bacak bölgelerinden yaralandı.

Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yetkililer, vatandaşları kurban kesimi sırasında dikkatli olmaları ve mümkünse işi ehline bırakmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL AKBUĞA - 3.Sayfa
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