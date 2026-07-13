Kumluca'da odunlukta başlayan yangın boş evin bahçesine sıçradı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde odunlukta başlayan yangında, kullanılmayan bir evin bahçesi de yanarak zarar gördü. Yangın, ev ve ormana sıçramadan söndürüldü.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Kumluca'ya bağlı Gölcük Mahallesi Saraycık Mevkiinde boş bir evin bahçesindeki odunluktan başladı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Kumluca ile Kemer Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesi sonucu evlere ve ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Gölcük Mahalle Muhtarı Mustafa Alkan, yangının mahallede kullanılmayan bir evin bahçesindeki odunlukta çıktığını söyledi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı