Kümbet Yaylası'nda Arazi Anlaşmazlığından Kanlı Kavga: 3 Ölü, 1 Yaralı

Giresun'un Kümbet Yaylası'nda 3 kişinin öldüğü,1 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın detayları ortaya çıkıyor.

Alınan bilgiye göre, Kümbet Yaylası Şıhobası Obası'nda komşu iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle sabah saatlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Haşim Gençalioğlu, yanında bulunan tabancayla Mustafa Kıramanoğlu, eşi Ayşe Kıramanoğlu ve oğulları S.K.'ya ateş etti. Bunun üzerine S.K. da yanında bulunan tabancayla Haşim Gençalioğlu'na karşılık verdi. Olayda Mustafa Kıramanoğlu, eşi Ayşe Kıramanoğlu ve Haşim Gençalioğlu hayatını kaybetti. S.K. ise yaralanırken, olayla ilgili inceleme sürüyor. - GİRESUN