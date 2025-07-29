Kümbet Yaylası'nda Arazi Anlaşmazlığından Kanlı Kavga: 3 Ölü, 1 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'un Kümbet Yaylası'nda komşu iki aile arasında arazi anlaşmazlığı sonucu çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Giresun'un Kümbet Yaylası'nda 3 kişinin öldüğü,1 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın detayları ortaya çıkıyor.

Alınan bilgiye göre, Kümbet Yaylası Şıhobası Obası'nda komşu iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle sabah saatlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Haşim Gençalioğlu, yanında bulunan tabancayla Mustafa Kıramanoğlu, eşi Ayşe Kıramanoğlu ve oğulları S.K.'ya ateş etti. Bunun üzerine S.K. da yanında bulunan tabancayla Haşim Gençalioğlu'na karşılık verdi. Olayda Mustafa Kıramanoğlu, eşi Ayşe Kıramanoğlu ve Haşim Gençalioğlu hayatını kaybetti. S.K. ise yaralanırken, olayla ilgili inceleme sürüyor. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Beykoz'daki orman yangını sonrası valilik havai fişek ve meşale satışını yasakladı

Beykoz'daki yangın sonrası valilik hepsinin satışını yasakladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıllarca alerji sandı, gerçeği dişçide öğrendi: Burnundan akan beyin omurilik sıvısı çıktı

Yıllarca alerji sandı, gerçek dişçide ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.