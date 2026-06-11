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Kula'da uyuşturucu operasyonu: Kağıda uyuşturucu madde emdirilmiş

Kula'da uyuşturucu operasyonu: Kağıda uyuşturucu madde emdirilmiş
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Manisa Kula'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 bin 688 içimlik sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi. Uyuşturucuyu A4 kağıdına emdirerek saklayan iki şüpheli tutuklandı.

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, 3 bin 688 içimlik sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi. Uyuşturucu maddeyi A4 kağıdına emdirerek saklamaya çalışan iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekiplerin saha çalışmaları sırasında durumundan şüphelenilen S.E. (18) isimli şahıs üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 1000 içimlik sentetik kannabinoid emdirilmiş A4 kağıdı ele geçirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, şüpheli S.E.'nin ifadeleri doğrultusunda uyuşturucu maddeyi N.K. (25) isimli şahıstan temin ettiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerin ikametlerinde yaptıkları aramalarda yaklaşık 2 bin 688 içimlik daha sentetik kannabinoid emdirilmiş A4 kağıdı ele geçirdi.

Operasyon kapsamında ele geçirilen uyuşturucu miktarının toplamda 3 bin 688 içimlik olduğu öğrenilirken, bu miktarın Kula'da A4 kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid (bonzai) türünde tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olarak kayıtlara geçtiği belirtildi. Olayla bağlantılı iki şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri ve yürütülen tahkikatın ardından adliyeye sevk edilen S.E. ve N.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, gençleri ve toplumu tehdit eden uyuşturucu madde ticareti ile mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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