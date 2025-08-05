Küçükçekmece'de Freni Boşalan Taksi Korkuluklara Çarptı

Küçükçekmece'de Freni Boşalan Taksi Korkuluklara Çarptı
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Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde freni boşalan ticari taksi, bir binanın korkuluklarına çarparak durdu. Kazada yaralanan olmadı ancak araçta maddi hasar meydana geldi.

Küçükçekmece'de yokuş aşağı inerken freni boşalan ticari taksi bir binanın korkuluklarına çarparak durabildi. Herhangi bir yaralanma olayının görülmediği kazada araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde saat 15.00'te meydanda geldi. Edinilen bilgiye göre, Sakızağacı Sokakta Serdar Polat yönetiminde olan 34 TAL 40 plakalı ticari taksinin freni boşaldı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç yokuş aşağı gitmeye başladı. Araç, Aşık Veysel Caddesi'ne indikten sonra yol kenarında bulunan bir binanın korkuluklarına çarparak durabildi. Kazada herhangi bir yaralanma olayı olmazken ticari takside maddi hasar meydana geldi. Şans eseri cadde üzerinde kimsenin olmaması ise olası bir faciayı önledi.

Kazayla ilgili konuşan sürücü Serdar Polat, "Yokuşta servis aracının hareket etmesini bekliyordum. Servis aracı hareket edince bende hareket ettim. O sırada frenin tutmadığını fark ettim. Sonra yolun karşısına geçti. Az kalsın apartman boşluğuna düşecektim. Kimse yaralanmadı. Araçta ufak tefek şeyler var ama canımız sağ olsun" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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