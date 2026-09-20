Koyun sürüsüne çarpan otomobilin sürücüsü Şanlıurfa'da hastanede hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da gece yarısı koyun sürüsüne çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Ceylanpınar kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre, plakası belirlenemeyen Ali Özçimen idaresindeki otomobil, koyun sürüsüne çarptı. Kazada ağır yaralanan Murat Özçimen, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özçimen, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenaze, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, otomobilin çarptığı çok sayıda koyun da telef oldu.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı