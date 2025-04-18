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Köpeklerin Saldırısı: 72 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

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Kayseri'nin Sarız ilçesinde, sahipli köpeklerin saldırısı sonucu 72 yaşındaki bir adam yaşamını yitirdi. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

72 yaşındaki yaşlı adam köpeklerin saldırısıyla ölmüştü, ölmesine neden olan köpekler sahipli çıktı

KAYSERİ - Kayseri'nin Sarız ilçesinde köpeklerin saldırarak 72 yaşındaki adamın hayatını kaybettiği olayda köpekler sahipli çıkarken, olayla ilgili 2 kişi de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gümüşali köyünde meydana gelen olayda, iddiaya göre Mustafa Ö.'nün köpeklerine başka köpekler saldırdı. Mustafa Ö., kendi köpeklerine saldıran köpekleri uzaklaştırmak isterken boş arazide saldırıya uğradı. Köpekleri mahalleli traktörlerle güçlükle uzaklaştırırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı adamın cansız bedeni, yapılan inceleme sonrası Sarız Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından yapılan tahkikatta yaşlı adama saldıran köpeklerin çoban köpekleri olduğu ve köpeklerin sahibi olduğu değerlendirilen 2 kişinin de gözaltına alınıp, denetimli olarak serbest bırakıldığı öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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