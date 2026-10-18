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Konya Sarayönü'nde yoldan çıkan otomobilde 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

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Konya'nın Sarayönü ilçesinde sabah saat 06.30 sıralarında D-300 Kara yolunda otomobilin yoldan çıkması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya'nın Sarayönü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, sabah saat 06.30 sıralarında Sarayönü ilçesi Ladik Mahallesi D-300 Kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar-Konya istikametinde seyreden F.M.A.Ö. (23) idaresindeki 06 EV 2889 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk belirlemelerinde F.M.A.Ö. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Ü.İ.K. (21) hayatını kaybetti. Ağır yaralanan M.U.S. (21) ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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