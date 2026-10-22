Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Konya'nın Ereğli ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya'nın Ereğli ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Ereğli ilçesinde Hacı Mustafa Kavşağı Anıt Caddesi'nde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, 4 araçta maddi hasar oluştu.

Konya'nın Ereğli ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Hacı Mustafa Kavşağı Anıt Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.S. (23) idaresindeki 16 BZY 050 plakalı otomobil, Anıt Caddesi üzerinde yol kenarında bekleyen 06 FL 0866 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle hareket eden araç ise, önünde park halindeki 42 APD 505 plakalı araca, ardından 42 BIM 836 plakalı araca çarptı. Kazada 06 FL 0866 plakalı araçta bulunan E.D. (27), E.D. (42) ve B.D. (69) yaralanırken, 4 araçta maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Öğrenince çıldırdı! Yıldız Tilbe, faizden gelen parayı bakın ne yapmış

Öğrenince çıldırdı! Yıldız Tilbe, faizden gelen parayı bakın ne yapmış
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray Fransa’da kazandı, kasasına milyonlar girdi

Galatasaray Fransa’da kazandı, kasasına çuval çuval para girdi
Arnavutluk Meclisi'nde öğrenci gösterilerinin gündeme alınması talebi arbedeye yol açtı

Meclis bir anda karıştı! Yumruklar havada uçuştu
Azerbaycan'da büyük ayıp! Duş almadan gittiler

Azerbaycan'da büyük ayıp! Duş almadan gittiler
Komşuda kızıl bayraklar yükseldi! Binlerce kişi soluğu sokaklarda aldı

Komşuda dikkat çeken görüntü! Binler kızıl bayraklarla sokağa indi
Kahve devi kuralları değiştirdi! Oturmak isteyen ödeme yapacak

Kahve devi kuralları değiştirdi! Masaya oturmanın artık bir şartı var
Tuzla'da ayakkabı fabrikasında korkutan yangın! Gece yarısı başladı, müdahale sabaha kadar sürdü

Koca fabrikada gecenin bir yarısı başladı, müdahale sabaha kadar sürdü
Türk-Kanada ilişkilerinde bir ilk! Başbakan, Ankara’da resmi törenle karşılandı

Erdoğan karşıladı: Ortaklığımızı üst seviyeye taşımak için buradayız