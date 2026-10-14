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Konya Karatay'da 3 katlı binanın birinci katında çıkan yangın söndürüldü

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Konya Karatay'da 3 katlı binanın birinci katında çıkan yangın söndürüldü
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Konya'nın merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi Sultan Veled Caddesi'ndeki 3 katlı binanın birinci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen olmazken evde maddi hasar oluştu, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya'da 3 katlı bir binanın birinci katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi Sultan Veled Caddesi üzerindeki bir binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı bir apartmanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen olmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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