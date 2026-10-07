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Konya'da tramvay yoluna giren otomobil, seferleri durdurdu, çekiciyle kaldırıldı

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Konya'da tramvay yoluna giren otomobil, seferleri durdurdu, çekiciyle kaldırıldı
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Konya'nın Selçuklu ilçesinde sabah iki aracın çarpışması sonucu tramvay yoluna giren otomobil, tramvay seferlerini durdurdu. Kendini kilitleyerek çalışmadığı belirtilen otomobil, ahtapot çekiciyle kaldırılmasının ardından seferler ve trafik normale döndü.

Konya'da kaza sonrası tramvay hattına giren ve kendini kilitleyerek çalışmadığı belirtilen otomobil, tramvay seferlerinin bir süre durmasına neden oldu.

Kaza, sabah saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Nalçacı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi alınmayan 42 BHA 014 plakalı Mercedes marka otomobil ile 42 BM 330 plakalı ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tramvay yoluna giren otomobilin kendini kilitleyerek çalışmadığı belirtildi. Kazayla birlikte tramvay seferleri de durdu. İhbar üzerine kaza mahalline trafik ekipleri sevk edildi. Trafik ekipleri tedbir alırken, kaza yerine aracın kaldırılması için çekici istendi. Vatandaşlar ve trafik polisleri otomobili gelen çekiciye doğru itmeye çalıştı ancak araç hareket ettirilemedi. Bunun üzerine otomobili havaya kaldırarak çekicinin üstüne almak için ahtapot çekici olarak bilinen çekiciden çağırıldı. Otomobil, gelen çekici ile havaya kaldırılarak aracın üstüne alınıp kaza mahallinden kaldırıldı. Otomobilin çekilmesinin ardından tramvay seferleri ve trafik normale döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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