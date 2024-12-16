Üye Girişi
Haberler
Başbakan Olaf Scholz Meclis'te güvenoyu alamadı! Almanya erken seçime gidiyor
Almanya'da meclis, erken seçim için kararını verdi
Günler sonra sessizliğini bozan Esad'ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti
Kendisi için bakın hangi ünvanı kullandı
Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak
"Yakında başlıyoruz, bizi kırmızı çizgiye itiyorlar"
Asgari ücret için kritik toplantı sona erdi
Asgari ücrette 2. toplantı sona erdi! İşte ilk açıklama

Konya'da Taksici Genç Bıçaklanarak Öldürüldü, Ailesi Adalet İstiyor

Konya'da Taksici Genç Bıçaklanarak Öldürüldü, Ailesi Adalet İstiyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trafikte tartıştığı kişiler tarafından bıçaklanarak öldürülen üniversite öğrencisi taksici İbrahim Eren Peker'in ailesi, suça en ağır cezanın verilmesini talep ediyor. Aile, adalet sisteminin acilen gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Konya'da trafikte tartıştığı kişilerce bıçaklanarak öldürülen üniversiteli taksici gencin yakınları, suçluların en ağır cezayla cezalandırılmasını istedi.

Konya'nın merkez Karatay ilçesi Mevlana Kültür Merkezi önündeki trafik ışıklarında çıkan tartışmada aracında bıçaklanarak öldürülen taksici üniversite öğrencisi İbrahim Eren Peker'in (20) cenazesi, Karaman'da dün son yolculuğuna uğurlandı. Peker'in Karaman'da beraber yaşadığı dedesi Üzeyir Uysal (65), gazetecilere yaptığı açıklamada, olayı sabah namazına kalktığında öğrendiğini söyledi. Cezaların caydırıcı olmasını isteyen Uysal, kendi evlerine düşen ateşin başka evlere düşmesinin engellenmesi gerektiğini belirterek, "Türkiye'nin birinci önceliği adalet. Yol verme davasından 19 yaşında bir genç ölür mü? Bu suçlular 'bıçağın cezası yok' diye rahat davranıyor. Bıçaklarken 'Bu kişi ölecek mi, ölmeyecek mi?' diye düşünmüyor. Bizim istediğimiz bu sistemin düzelmesi. En ağır cezayı almalarını istiyoruz. Yakalansalar da benim evladım gitti. Birinin tutuklanması için illa birinin ölmesi mi lazım. Türkiye'nin birinci önceliği adalet sistemi olmalı. Biz devletimizden bunu istiyoruz" dedi.

"Bu sene okulu bitirip yurt dışına gitmeyi düşünüyordu"

Eğitimci dayı Mehmet Uysal da Eren'in harçlığını çıkartmak için 6 ay önce hafta sonları taksicilik yapmaya başladığını söyledi. Eren'in çevresi tarafından çok sevilen bir çocuk olduğunu, hem çalışıp hem okuduğunu belirten Uysal, şunları kaydetti:

"Eren, Konya Teknik Üniversitesi Teknik Bilimler Yüksekokulu Mobilya ve Dekorasyon Bölümü 2. sınıf öğrencisi. Boş zamanlarında taksiye çıkıyordu. Hayalleri vardı. Bu sene okulu bitirip yurt dışına gitmeyi düşünüyordu. Duraktakileri dinlendirmek için boş zamanında gitmiş. Çocuklarımız kolay yetişmiyor. Bu çocuklar vatanı kurtaracaklar. Gönderiyoruz ama maalesef cenaze aracıyla geri geliyor. Bu çok acı bir şey. Bu çocuk babasız büyüdü. Gerçekten çalışmaya meraklıydı. Önümüzdeki hafta pasaport başvurusunda bulunacaktık. Çocuk dil öğreniyordu, tasarım öğreniyordu. 6 aydır boş zamanlarında taksiye çıkıyordu. Pırıl pırıl gelecek vaat eden bir çocuk. Çocuğumuzu hunharca saldırıyla toprağa gömdük. Adalet sisteminin, infaz sisteminin gözden geçirilmesi lazım. Her eve ateş düşerse ancak o zaman mı gündeme gelecek? İçeri girenler maalesef daha profesyonel katil ya da hırsız olarak çıkıyor" dedi.

Uysal, yakalanan zanlıların en ağır cezayı almalarını istediklerini vurgulayarak, "Yol verme davasından dolayı bir insan hunharca öldürülmez. Ben kendi ellerimle yıkadım. Bir insan delik deşik edilmez. 10-15 tane bıçak darbesi gördük. Alaattin Tepesi civarında, yol verme meselesi yüzünden takışmışlar. Daha sonra Mevlana tarafında, ışıklarda önüne kırmışlar. Çocuk ne olduğunu anlayamamış bile. Hemen kapıdan iner inmez orada yere sermişler. 3 kişi birden çullanmış. Kendini bir şekilde kurtarmış ama 10 metre ileriye düşmüş. Düştükten sonra asıl darbe yemiş. Kalbinden, göğsünden, her yerinden paramparça etmişler. Normal bir insanın yapabileceği bir şey değil. Bu hunharca işlenmiş bir cinayettir" dedi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Ünlü oyuncu ve eşi, market market dolaşıp borç kapatıyor
img

Asgari ücrette 2. toplantı sona erdi! İşte ilk açıklama
img

AK Parti'ye geri döneceği konuşuluyordu, ilk şirinliğini yaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kredi kartı limitleriyle ilgili iddiaya BDDK'dan açıklama
Kredi kartlarında milyonları ilgilendiren iddiaya açıklama geldi
Adana Demirspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu
İşte Adana Demirspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri
Ülkesini muhaliflere bırakıp Rusya'ya kaçan Esad'dan ilk açıklama
Rusya'ya kaçan Esad, günler sonra suskunluğunu bozdu
Ünlü oyuncu Uğur Aslan ve eşi, market market dolaşıp borç kapatıyor
Ünlü oyuncu ve eşi, market market dolaşıp borç kapatıyor
Yarışmacının ismi Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu
Yarışmacının ismi Milyoner'e damga vurdu
İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde

Son Dakika Haberleri

Adana Demirspor Beşiktaş CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Adana Demirspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Kızıl Goncalar 31. bölüm tek parça, full izle NOW TV! Kızıl Goncalar CANLI izle! 16 Aralık 2024! NOW TV Kızıl Goncalar 31. bölüm SON BÖLÜM izleme linki! Kızıl Goncalar dizisi nereden izlenir? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, İslahiye, Nurdağı 16-17 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Uzak Şehir 6. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı? Uzak Şehir SON BÖLÜM linki! Adana ASKİ su kesintisi! 16-17 Aralık Çukurova, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Uzak Şehir 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı? ASKİ Ankara su kesintisi! 16-17 Aralık Kazan, Sincan, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 16-17 Aralık Osmangazi, Nilüfer, Gemlik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Manavgat, Konyaaltı 16-17 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 16-17 Aralık Selçuk, Ödemiş, Konak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.