Konya'da caminin önündeki Roma dönemi kaidesini kepçeyle söküp çekiciyle götürdüler! 3 gözaltı

Konya'da caminin önündeki Roma dönemi kaidesini kepçeyle söküp çekiciyle götürdüler! 3 gözaltıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya'nın Meram ilçesinde bir caminin önünde toprağa gömülü halde bulunan Roma dönemine ait tarihi heykel kaidesi, kepçeyle yerinden sökülüp çekiciye yüklenerek götürüldü. Konya Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Konya'da Roma dönemine ait olduğu belirlenen tarihi heykel kaidesini kepçeyle yerinden sökerek çalan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
CAMİNİN ÖNÜNDEN KEPÇEYLE SÖKTÜLER
Edinilen bilgiye göre, merkez Meram ilçesinde bir caminin önünde toprağa gömülü halde bulunan tarihi heykel kaidesinin çalınması üzerine Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, Roma dönemine ait olduğu belirlenen kaidenin kepçe yardımıyla yerinden söküldükten sonra çekiciye yüklenerek götürüldüğü tespit edildi.
3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.