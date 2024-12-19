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Konya'da Kaçak Elektrik Yangını: İtfaiye ve Polis Olay Yerinde

Konya'da Kaçak Elektrik Yangını: İtfaiye ve Polis Olay Yerinde
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir dairenin elektrik sayacından çekilen kaçak elektrik bağlantısı nedeniyle çıkan yangın, itfaiye, polis ve elektrik ekiplerini harekete geçirdi. Yangın, apartman sakinleri tarafından fark edilerek 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Yangının çıkış nedeni yapılan incelemelerde kaçak kablona bağlandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir dairenin elektrik sayacından çekilen kaçak elektrik bağlantısından kaynaklandığı belirtilen kablodaki yangın itfaiye, polis, elektrik ve doğalgaz ekiplerini harekete geçirdi.

Yangın, Kızılcalar Mahallesi 153380 Sokakta bulunan iki katlı dört dairenin bulunduğu evin ikinci katında çıktı. İddiaya göre, B.B.'ye ait dairenin elektrik sayacının bulunduğu yerde kabloda yangın başladı. Yangını fark eden apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken adrese itfaiye, polis, elektrik ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler apartmanın elektriğini kesti ve kablodaki yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedenini araştıran MEDAŞ elektrik dağıtım şirketi ekipleri saatten çekilen kaçak kabloyu tespit ederek yangına bu kablonun neden olduğunu belirledi. Ekipler tarafından kaçak elektrik tesisatı bulunan dairenin saati inceleme için sökülerek mühürlendikten sonra apartmana yeniden elektrik verildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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