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Konya'da Çöken Apartman Davasında 6 Kişi Tutuklandı

Konya'da Çöken Apartman Davasında 6 Kişi Tutuklandı
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Konya'nın Selçuklu ilçesinde 4 katlı Taşoluk Apartmanı'nın çökmesiyle ilgili yapılan soruşturmada 6 kişi tutuklandı. Binanın çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Konya'da 4 katlı binanın çökmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde geçtiğimiz cuma günü akşam saatlerinde 4 katlı Taşoluk Apartmanı çökmüştü. Enkazda kalan 5 kişiden 3'ü ekipler tarafından kurtarılırken, 2 kişi hayatını kaybetmişti. Binanın çökmesi ile ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 6 kişi, bugün adliyeye sevk edildi. Binanın en alt katında daha önce bir kahvehane işletmecisinin duvarda kapı açtığı, daha sonra balıkçı olarak faaliyet gösteren iş yerinin de tadilat yapıp kapı açtığı iddia edildi. Şüpheliler mimar Tuncer D., tadilatçı Volkan D., balıkçı Kazım F., eski kahvehane işletmecisi Kemal Ö., mülk sahibi Hakkın İ. ve mülk sahibi Mehmet P. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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