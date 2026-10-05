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Konya'da boşanma aşamasındaki eşini sokakta vurarak öldüren koca cezaevine gönderildi

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Konya'da boşanma aşamasındaki eşini sokakta vurarak öldüren koca cezaevine gönderildi
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Konya'nın Selçuklu ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini sokakta tabancayla vurarak öldüren katil zanlısı koca, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Ağır yaralanan eş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Konya'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren katil zanlısı koca çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Tören Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzzet E. (55), boşanma aşamasındaki eşi Vennaz E.'nin (50) evine gitti. Eşini evde bulamayan İzzet E., evden çıktıktan sonra sokakta karşılaştığı eşi ile tartıştıktan sonra tabancayla ateş ederek eşini vurdu. Ağır yaralanan Vennaz E., tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan katil zanlısı koca İzzet E. ise polis tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen İzzet E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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