Konya'da Bisikletli Vatandaşın Hayatını Kaybettiği Kaza Kameralara Yansıdı

Konya'da Bisikletli Vatandaşın Hayatını Kaybettiği Kaza Kameralara Yansıdı
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Konya'nın Meram ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli İbrahim Öksüz, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Konya'da caddeden yolun karşısında geçmek isterken otomobilin çarptığı bisikletli vatandaşın hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde merkez Meram ilçesi Çeçenistan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Boran idaresindeki 42 ALA 866 plakalı otomobil cadde üzerinde seyir halindeyken bisikletiyle karşıdan karşıya geçmeye çalışan İbrahim Öksüz'e (65) çarptı. Kazada ağır yaralanan Öksüz ambulansla kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesine yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan otomobil sürücüsü Mehmet Boran ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; bisiklet sürücüsünün karşıdan karşıya geçmeye çalışması, otomobilin bisikletliye çarpması yer alıyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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