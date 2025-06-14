Konya'da Bisikletli Vatandaşın Hayatını Kaybettiği Kaza Kamerada

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Konya'da Bisikletli Vatandaşın Hayatını Kaybettiği Kaza Kamerada
Haber Videosu

Konya'nın Meram ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletliye otomobil çarptı. İbrahim Öksüz ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bisiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza kamerada

KONYA - Konya'da caddeden yolun karşısında geçmek isterken otomobilin çarptığı bisikletli vatandaşın hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde merkez Meram ilçesi Çeçenistan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Boran idaresindeki 42 ALA 866 plakalı otomobil cadde üzerinde seyir halindeyken bisikletiyle karşıdan karşıya geçmeye çalışan İbrahim Öksüz'e çarptı. Kazada ağır yaralanan Öksüz ambulansla kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesine yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan otomobil sürücüsü Mehmet Boran ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; bisiklet sürücüsünün karşıdan karşıya geçmeye çalışması, otomobilin bisikletliye çarpması yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARDA AKIN AKKOCA - 3.Sayfa
İran'dan İsrail'e yeni saldırı! Balistik füzeler ateşlendi, işte ilk bilanço

İran İsrail'e gece boyu balistik füze yağdırdı! İşte ilk bilanço
İran'ın gece boyu vurduğu İsrail'den ilk görüntüler! Gün ağarınca yıkımın büyüklüğü ortaya çıktı

İsrail'den ilk görüntüler! Gün ağarınca yıkım ortaya çıktı
Piyasalar için en büyük kabus! İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı

En büyük kabus gerçek oldu! İran ikinci duyuruya kadar kapattı
Bomba iddia: İran saldırı sonrası Netanyahu, Yunanistan'a kaçtı

Bomba iddia: Misillemeden korkan Netanyahu bakın hangi ülkeye kaçmış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İranlı General Vahidi: İsrail'e yönelik operasyon gerektiği sürece devam edecek

İran'ın saldırıları sürecek mi? İran'ın general açıkladı
Fernando Muslera'nın yeni takımı belli oldu

İşte Muslera'nın yeni takımı
Olası bir savaşı kim kazanır? İşte İran ve İsrail'in askeri güçleri

Olası bir savaşı kim kazanır? İşte iki ülkenin askeri güçleri
Nilsu Berfin Aktaş'tan tatilde oryantal şov

Verdiği kilolarla dikkat çeken güzel oyuncudan oryantal şov
Transfer için mi geldi? Dünyaca ünlü golcüden Türkiye'de paylaşım

Transfer için mi geldi? Dünyaca ünlü golcüden Türkiye'de paylaşım
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı: İran'da nükleer kirlilik var

İran'da nükleer tehlike! Atom Enerjisi Ajansı'ndan açıklama geldi
Transferde şov yapıyorlar! 10 futbolcuya 386 milyon euro harcadılar

Transferde şov yapıyorlar! 10 futbolcuya 386 milyon euro harcadılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.