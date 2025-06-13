Konya'da Bisikletli Vatandaş Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Konya'da Bisikletli Vatandaş Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
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Konya'nın Meram ilçesinde, bisikletle yolun karşısına geçmeye çalışan 63 yaşındaki İbrahim Öksüz, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Öksüz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Konya'da cadde üzerinde yolun karşısında geçmek isteyen bisikletli vatandaş, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, dün öğle saatlerinde merkez Meram ilçesi Çeçenistan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Boran (74) idaresindeki 42 ALA 866 plakalı otomobil cadde üzerinde seyir halindeyken bisikletiyle karşıdan karşıya geçmeye çalışan İbrahim Öksüz'e (63) çarptı. Kazada Öksüz ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı İbrahim Öksüz, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öksüz, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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