Konya'da baraj gölünde denetimler bayramda da sürüyor - Haberler

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Konya'da baraj gölünde denetimler bayramda da sürüyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Konya'da baraj gölünde denetimler bayramda da sürüyor

Konya'da baraj gölünde yasa dışı balık avcılığının önüne geçilmesine yönelik denetimler Ramazan Bayramı'nın ilk gününde de devam etti.

KONYA (İHA) - Konya'da baraj gölünde yasa dışı balık avcılığının önüne geçilmesine yönelik denetimler Ramazan Bayramı'nın ilk gününde de devam etti.

Beyşehir- Konya Karayolu üzerinde bulunan ve yılın 12 ayı ağlarla balık avının yasak olduğu Altınapa baraj gölünde denetimler gerçekleştirildi. Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğünün barajdan sorumlu güvenlik görevlilerinin Konya Sportif Olta Balıkçılığı ve Su Hayatını Koruma Derneği (KAOBDER) işbirliği ile gerçekleştirdiği denetimlerde yasak olmasına rağmen balık avlamak amacıyla tatlı sulara serildiği belirlenen onlarca metre sahipsiz ağ ele geçirildi. Baraj gölünde teknelerle yapılan tarama faaliyetlerinde ise sazlıklar arasına serilen yaklaşık 600 metre misina ağ bulundu. Ekipler tarafından toplanan ağlar kıyıya çıkarılırken, yakılarak imha edildi. Ağların toplanması esnasında canlı olduğu tespit edilen ağ gözlerine takılan balıklar ise baraj sularına yeniden bırakıldı. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ramazan Bayramı, Tarım, Konya, Baraj, 3. Sayfa, Haberler

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