Konya-Afyonkarahisar yolunda 2 ambulansın karıştığı kazada 3 kişi hafif yaralandı

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Konya-Afyonkarahisar kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Sarayönü ilçesi Ladik Mahallesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Afyonkarahisar yönüne seyreden M.M. idaresindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen ambulansa arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ambulans da önünde seyreden başka bir ambulansa çarptı. Kazada ambulans sürücüleri ile 1 sağlık personeli hafif şekilde yaralandı.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı