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Beton mikseri evin çatısına düştü: Faciadan dönüldü

Beton mikseri evin çatısına düştü: Faciadan dönüldü
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Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde rampa yukarı çıkan beton mikseri kontrolden çıkarak bir evin çatısına düştü. Evde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Kazada yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.

ZONGULDAK (İHA) – Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde kontrolden çıkan beton mikseri bir evin çatısına düştü. Evde kimsenin bulunmaması muhetmel bir faciayı önledi.

Kaza, öğle saatlerinde Güney Mahallesi Güvenlik Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rampa yukarı çıkmaya çalışan resmi plakalı 67 DC 307 beton mikseri, henüz belirlenemeyen nedenle geri kaymaya başladı.

Sürücüsünün kontrolünden çıkan beton mikseri, yol kenarındaki bir evin çatısına düşerek durabildi.

Kazanın ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede evde kaza sırasında kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Şans eseri yaralanan olmazken, evde ve beton mikserinde maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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