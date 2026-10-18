Konserde fenalaşan Mahmud Sami Ramazanoğlu'nun cenazesi Adli Tıp'tan alındı

Konserde fenalaşan Mahmud Sami Ramazanoğlu'nun cenazesi Adli Tıp'tan alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şişli'deki İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen UnrealxJeton konserinde fenalaşan üç kişiden Furkan Aksu ve Mahmud Sami Ramazanoğlu hayatını kaybetti. Ramazanoğlu'nun cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından alındı; bir kişinin durumu ağır.
Şişli'deki İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen konserde fenalaşarak hayatını kaybeden Mahmud Sami Ramazanoğlu'nun cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı.
İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "UnrealxJeton" konserinde fenalaşan 3 kişi hastaneye kaldırılmış, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Furkan Aksu ve Mahmud Sami Ramazanoğlu hayatını kaybetmişti. 1 kişinin ise durumunun ağır olduğu öğrenilmişti. Ramazanoğlu'nun cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı