Konserde fenalaşan Mahmud Sami Ramazanoğlu'nun cenazesi Adli Tıp'tan alındı

Şişli'deki İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen konserde fenalaşarak hayatını kaybeden Mahmud Sami Ramazanoğlu'nun cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı.

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "UnrealxJeton" konserinde fenalaşan 3 kişi hastaneye kaldırılmış, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Furkan Aksu ve Mahmud Sami Ramazanoğlu hayatını kaybetmişti. 1 kişinin ise durumunun ağır olduğu öğrenilmişti. Ramazanoğlu'nun cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı