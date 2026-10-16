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Kömürlükte sakladığı kızını öldüren baba, Batman cezaevinde yaşamına son verdi

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Kömürlükte sakladığı kızını öldüren baba, Batman cezaevinde yaşamına son verdi
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Batman'da 7 yaşındaki kızını öldürdükten sonra cansız bedenini kömürlükte saklayan 40 yaşındaki Ö.F.A., tutuklu olduğu Beşiri Kapalı Cezaevi'nde yaşamına son verdi. Ö.F.A.'nın cenazesinin Batman Asri Mezarlığı'nda toprağa verildiği belirtildi.

Batman'da 7 yaşındaki kızını öldürdükten sonra cansız bedenini kömürlükte saklayan 40 yaşındaki Ö.F.A., tutuklu bulunduğu Beşiri Kapalı Cezaevi'nde yaşamına son verdi.

Edinilen bilgilere göre, yaklaşık üç yıldır cezaevinde bulunan Ö.F.A.'nın, kaldığı tek kişilik hücrede intihar ettiği öğrenildi. Ö.F.A.'nın cenazesinin Batman Asri Mezarlığı'nda toprağa verildiği belirtildi.

Olay, 30 Ocak 2023 tarihinde Batman'ın Beşevler Mahallesi'nde meydana gelmişti. Ö.F.A., ilkokul ikinci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki kızı Adara Arslan'ı boğarak öldürdükten sonra cansız bedenini akrabalarının evinin avlusundaki kömürlüğe götürerek odun ve kömür çuvallarının altına saklamıştı.

Çocuğu kömürlükte hareketsiz halde bulan ev sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde küçük kızın hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Olayın ardından İstanbul'a kaçmaya çalışırken otobüste yakalanan Ö.F.A., gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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