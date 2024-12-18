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Kömür Havzasında Düşen Köpek İşçiler Tarafından Kurtarıldı

Kömür Havzasında Düşen Köpek İşçiler Tarafından Kurtarıldı
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Türkiye Kömür İşletmeleri'ne bağlı Afşin-Elbistan Çöllolar Kömür Havzası'nda havuza düşen bir köpek, işçiler tarafından kurtarıldı. Kurtarma anı cep telefonu ile kaydedilirken, köpek daha sonra doğa ortamına bırakıldı.

Türkiye Kömür İşletmeleri bünyesinde faaliyet gösteren Afşin- Elbistan Çöllolar Kömür Havzası'nda havuza düşen köpek, işçiler tarafından kurtarıldı.

Olay, TKİ bünyesinde faaliyet gösteren Afşin-Elbistan Çöllolar Kömür Havzası'nda meydana geldi. Çöllolar Kömür Havzası'nda çalışan işçiler, havuza düşen köpeği düştüğü yerden kurtarmak için seferber oldu. İşçiler tarafından düştüğü havuzdan çıkartılan köpeğin kurtulma anı cep telefonu ile kaydedildi. Kurtarılan köpek doğal yaşam alanına bırakılırken, o anları görüntüleyen vatandaşın sözleri izleyenleri gülümsetti. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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