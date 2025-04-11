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Komşuları kayıp ihbarında bulundu; eşinin akıntıya kapıldığı derenin çevresinde aranıyor

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Hakkari'deki Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan Feleknaz Keskin (60) için komşuları tarafından kayıp ihbarı yapıldı. Keskin'in bulunması için AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İtfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye yönlendirildi. Ekipler, Keskin'in eşinin geçen yıl hayatını kaybettiği Katramas Deresi çevresinde aramalarını yoğunlaştırdı. Keskin'in eşi İbrahim Keskin, geçen yıl nisan ayında Katramas Deresi'nde akıntıya kapılıp hayatını kaybetmişti.

HAKKARİ'de komşularının kayıp ihbarında bulunduğu Feleknaz Keskin (60) için ekipler, arama çalışması başlattı. Keskin, geçen yıl nisan ayında eşinin akıntıya kapılıp hayatını kaybettiği Katramas Deresi çevresinde aranıyor.

Karşıyaka Mahallesi'nde tek başına yaşayan Feleknaz Keskin için dün gece saatlerinde komşuları, kayıp ihbarı yaptı. Keskin'in bulunması için bölgeye AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İtfaiye ile sağlık ekipleri yönlendirildi. Yağışın da etkili olduğu kentte, sabah saatlerinde çalışmalara başlayan ekipler, aramalarını bölgedeki Katramas Deresi çevresinde yoğunlaştırdı. Keskin'in eşi İbrahim Keskin'in geçen yıl nisan ayında Katramas Deresi'nde akıntıya kapılıp hayatını kaybettiği bildirildi.

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Komşuları kayıp ihbarında bulundu; eşinin akıntıya kapıldığı derenin çevresinde aranıyor
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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