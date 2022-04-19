Koltuğun altındaki gizli bölmeden uyuşturucu çıktı

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'de şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada arka koltuğun altına gizlenmiş pet şişeler içerisinde 3,5 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarıyla ilgili iftar saatinde uygulama yaptı. Uygulama sırasında durdurulan otomobilin içerisinde bulunan 3 şahsın davranışlarından şüphelenen ekipler, otomobilde hassas burunlu narkotik köpeği ile detaylı arama yaptı. Narkotik köpeğinin otomobilin arka koltuğuna tepki vermesi üzerine koltuk yerinden söküldü. Koltuğun altında bulunan bölüme pet şişeler içerisine koyulmuş 3,5 kilo esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili B.Y., O.Ç. ve E.A. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.Ç. ile E.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE