Kocaeli Gebze'de selde kaybolan 2 kişiden Doğan Arslan'ın cansız bedeni bulundu

Kocaeli Gebze'de selde kaybolan 2 kişiden Doğan Arslan'ın cansız bedeni bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli Gebze'de araç içinde sele kapılan 3 kişiden 1'i kurtuldu, kaybolan 2 kişiden Fatih Demirtaş'ın cansız bedenine öğle saatlerinde ulaşıldı. Kayıp Doğan Arslan'ın cansız bedeni ise sabah saatlerinde Pendik Göçbeyli köyünde dere kenarına yakın bölgede bulundu.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sele kapılarak sürüklenen araçtaki kayıp 2 kişiden Doğan Arslan'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Gebze ilçesi Kadılla Mahallesi'nde araç içinde sele kapılarak sürüklenen 3 kişiden 1'i kendi imkanlarıyla kurtulurken, 2 kişi kaybolmuştu. Kayıp iki kişiyi bulmak için Kocaeli ve İstanbul Pendik jandarma ekipleri, itfaiye, sağlık ekipleri, AFAD ve su altı arama ekipleri Pendik Göçbeyli köyü çevresinde arama çalışmaları başlatmış; arama kurtarma faaliyetlerinin ardından öğle saatlerinde Fatih Demirtaş'ın (32) cansız bedenine ulaşılmıştı.
Ekiplerce dün gündüz saatlerinden beri yürütülen çalışmalarda kayıp Arslan'ın cansız bedeni, sabah saatlerinde Pendik Göçbeyli köyünde dere kenarına yakın bölgede bulundu.