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Kocaeli'de sürücü, tekerleği çıkan otomobili emniyet şeridine çekerek kazayı önledi

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Kocaeli'de sürücü, tekerleği çıkan otomobili emniyet şeridine çekerek kazayı önledi
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde D-100 Karayolu'nda seyir halindeki otomobilin aks demiri kırıldı ve arka tekerleklerinden biri yerinden çıktı. Yoğun trafikte kontrolü kaybetmeyen sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek muhtemel bir kazayı önledi.

Kocaeli D-100 Karayolu'nda seyir halindeki otomobilin aks demiri kırılırken, arka tekerleklerinden biri yerinden çıktı. Sürücü yoğun trafiğe rağmen aracı emniyet şeridine çekerek muhtemel bir kazayı önlerken, tehlikeli anlar kameraya yansıdı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde D-100 Karayolu'nun İstanbul istikametinde ilerleyen otomobilde mekanik arıza meydana geldi. 60 AFN 388 plakalı otomobilin arka tekerleklerini birbirine bağlayan aks demiri kırılırken, tekerleklerden biri yerinden ayrıldı. Durumu fark eden sürücü, yoğun trafiğin bulunduğu yolda kontrolü kaybetmeden otomobili emniyet şeridine yönlendirdi. Aracı güvenli bir noktada durdurmayı başaran sürücü, muhtemel bir kazanın önüne geçti. Daha sonra bölgeye çekici çağrıldı. Arızalanan otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Yaşananlar, yoldan geçen başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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