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Kocaeli'de feci ölüm

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kocaeli'de feci ölüm

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 33 yaşındaki kişi, yüksekten beton zemine düşmesi neticesinde hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 33 yaşındaki kişi, yüksekten beton zemine düşmesi neticesinde hayatını kaybetti. Genç adamın metrelerce yüksekten düşme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saat 07.38'de Gölcük ilçesine bağlı Donanma Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus Ilgaz (33) bilinmeyen bir sebeple yüksekten beton zemine düştü. Genç adamı kanlar içinde yerde yatarken gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ilgaz'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Öte yandan, genç adamın düşme anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Yunus Ilgaz'ın nasıl düştüğü ise araştırılıyor.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kocaeli'de feci ölüm

Kocaeli'de feci ölüm

Kocaeli'de feci ölüm

Kocaeli'de feci ölüm

Kocaeli'de feci ölüm

Kocaeli'de feci ölüm

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli, Gölcük, 3. Sayfa, Haberler

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