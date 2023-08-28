Kocaeli'de Bakkal, Kız Çocuğunu Taciz Ettiği İddiasıyla Tutuklandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir bakkal işleten şahıs, 12 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı. Taciz olayı, mahallede bulunan bir bakkalda meydana geldi. Kız çocuğunun durumu ailesine anlatması üzerine polise başvuruldu ve şüpheli gözaltına alındı. Mahkeme tarafından tutuklanan şahıs cezaevine gönderildi.