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Kırşehir'in Mucur ilçesinde evde çıkan yangında 75 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

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Kırşehir'in Mucur ilçesinde evde çıkan yangında 75 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
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Kırşehir'in Mucur ilçesinde Karşıyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı öğrenilen 75 yaşındaki kadın, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti. Cenaze, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı; yangının çıkış nedeni için inceleme başlatılırken soruşturma sürüyor.

Kırşehir'in Mucur ilçesinde bir evde çıkan yangında 75 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı öğrenilen 75 yaşındaki Fikriye Çetin'in evinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının fark edilmesinin ardından olay yerine ekipler sevk edildi. Evde yapılan incelemede Çetin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Fikriye Çetin'in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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