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Kırşehir'de sahte alkolden bir kişi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kırşehir'de sahte alkolden bir kişi hayatını kaybetti

Kırşehir'de bir tarım işçisi sahte alkolden hayatını kaybetti.

Kırşehir'de bir tarım işçisi sahte alkolden hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Hatay'dan tarım işçisi olarak merkeze bağlı Akçaağıl köyüne gelen S.T. (39), aldığı sahte alkol nedeniyle çalıştığı tarlada komaya girdi. Çevrede bulunanların yardımlarıyla Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan işçi, yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti. S.T.'nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırşehir Hatay 3. Sayfa Güncel Haberler

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