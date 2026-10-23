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Kırşehir'de durdurulan otomobilde 10,40 gram uyuşturucu ele geçirildi

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Kırşehir'de durdurulan otomobilde 10,40 gram uyuşturucu ele geçirildi
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Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan otomobilde ve bir kişinin üzerinde yapılan aramada 10,40 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan adli işlem başlatılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda durdurulan bir otomobilden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre narkotik ve istihbarat ekiplerince yürütülen ortak çalışma kapsamında durdurulan araçta ve araçta bulunan M.Ç.'nin üzerinde yapılan aramada 10,40 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili M.Ç. hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

Adli mercilere sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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