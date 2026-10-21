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Kırşehir Akpınar'da nefes borusuna şeker kaçan sürücüyü polis Heimlich ile kurtardı

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Kırşehir Akpınar'da nefes borusuna şeker kaçan sürücüyü polis Heimlich ile kurtardı
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Kırşehir'in Akpınar ilçesinde seyir halindeyken nefes borusuna şeker kaçan sürücü, aracını trafik istasyonu önünde durdurup el işaretleriyle polisten yardım istedi. Polis ekiplerinin uyguladığı Heimlich manevrasıyla şeker çıkarılırken sürücü boğulmaktan kurtuldu.

Kırşehir'in Akpınar ilçesinde nefes borusuna şeker kaçan sürücü, el işaretleriyle polisten yardım istedi. Polis ekipleri şahsa heimlich manevrası yaparak boğulmaktan kurtardı.

Olay, Akpınar Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği önünde meydana geldi. Seyir halindeyken aniden rahatsızlanan erkek sürücü, aracını istasyon önünde durdurarak dışarı çıktı. Boğazını tutup el işaretleriyle polis ekiplerinden yardım isteyen sürücünün nefes borusuna şeker kaçtığı anlaşıldı. Durumu fark eden polis ekipleri sürücüye vakit kaybetmeden müdahale etti. Polis memurlarının uyguladığı heimlich manevrası sonucunda nefes borusunu tıkayan şeker çıkarılırken, sürücü rahat bir nefes aldı. Kontrol amacıyla bir süre istasyonda dinlendirilen vatandaş, kendisini iyi hissettiğini belirterek hayatını kurtaran polis ekiplerine teşekkür etti.

Yaşanan olayda güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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