Kırklareli Vize'de Arımed fabrikasındaki yangın çevre illerin desteğiyle söndürüldü

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Çakıllı beldesinde bulunan Arımed ilaç fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Çakıllı beldesinde faaliyet gösteren Arımed ilaç fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı. Söndürme çalışmalarına çevre illerden gelen itfaiye ekipleri de destek verdi. Ekiplerin yoğun müdahalesi ve uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından tesiste soğutma çalışmalarına başlandı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı