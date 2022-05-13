Kırklareli'nde çıkan yangın ambarı küle çevirdi - Haberler

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Kırklareli'nde çıkan yangın ambarı küle çevirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kırklareli'nde çıkan yangın ambarı küle çevirdi

Kırklareli'nde köy evinde çıkan yangın evin ambarını küle çevirdi.

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nde köy evinde çıkan yangın evin ambarını küle çevirdi. Evin deposunda bulunan tarım ürünleri de kullanılmaz hale geldi.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Ağayeri köyünde çıkan yangın, içinde tarım ürünlerinin bulunduğu ambarı küle çevirdi. Köy halkından Mümin Bekar'a ait evin ambar bölümünde çıkan yangında ambarda yer alan malzemeler yanarken, tarım aletleri de kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile daha fazla büyümeden söndürülen yangında evin bahçesinde bulunan gübreler daha büyük bir felakete sebep olmadan alevlerden uzaklaştırıldı. Ahırda bulunan hayvanlar ise köy halkı tarafından kurtarıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - KIRKLARELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırklareli, Yangın, Tarım, 3. Sayfa, Haberler

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