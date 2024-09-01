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Kırklareli'de Tırla Çarpışan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

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Kırklareli'nin merkez ilçesinde meydana gelen kazada, tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Soruşturma başlatıldı.

Kırklareli'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kırklareli'nin merkez ilçesine bağlı Karıncak köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abdullah Yalçın yönetimindeki 39 AAR 795 plakalı otomobil, A.Ç. idaresindeki tır ile çarpıştı.

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Abdullah Yalçın'ın (68) hayatını kaybettigini belirledi. Yalçın'ın cenazesi incelemelerin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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